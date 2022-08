RISULTATI | RIW Live Messina 17 08 2022

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 agosto 2022) Idello Show andato in scena Mercoledì a: RIWMercoledì 17 Agosto –Qualifyng Match for RIW Hardcore Title MatchRaider batte Silver Dragon e si qualificaMirko “The Kid” batte Tony Maisano e si qualificaPainKeeper batte Mirko “The Kid” e si qualifica* Tangaroa w/Tenebra & Antares batte Stone Dogg Battle Royal for RIW Italian Title/RIW Grand Champion**Italian Tiger RIW Italian Champion batte Tangaroa, Stone Dogg, Evolution, Mirko “The Kid”, Silver Dragon, Antares e Raider, mantiene il RIW Italian Title e diventa nuovo RIW Grand Champion!!! Fatal 4 Way Match for RIW Hardcore Title (Decision Match)***El Nazareno batte Painkeeper, Raider e G KING e diventa Nuovo Campione!!! Triple Treat Match for RIW Champion (Decision Match)****G KING batte El ...