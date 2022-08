Ora è scattato l'allarme: cosa rischiamo, quello che nessuno dice su Draghi (Di giovedì 18 agosto 2022) I conti, ovviamente, si faranno a fine anno. Con la speranza che una crescita del Pil superiore al previsto o l'effetto positivo dell'inflazione sui conti dello Stato possano portare qualche buona sorpresa ed alleggerire la situazione. Per ora, però, malgrado le stime del Tesoro sul percorso di progressiva riduzione del rapporto tra rosso di bilancio e prodotto interno lordo, il debito pubblico di mettersi a dieta non vuole saperne. Difficile capire se l'incremento complessivo sia dovuto ad una lievitazione di quello "buono" o ad un aumento di quello "cattivo", come ama distinguere Mario Draghi, ma ai fini del risultato messo nero su bianco ieri da Bankitalia cambia poco. A giugno, solo qualche settimana prima che il premier decidesse di lasciare l'incarico, il debito è aumentato di altri 11,2 miliardi rispetto al mese precedente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) I conti, ovviamente, si faranno a fine anno. Con la speranza che una crescita del Pil superiore al previsto o l'effetto positivo dell'inflazione sui conti dello Stato possano portare qualche buona sorpresa ed alleggerire la situazione. Per ora, però, malgrado le stime del Tesoro sul percorso di progressiva riduzione del rapporto tra rosso di bilancio e prodotto interno lordo, il debito pubblico di mettersi a dieta non vuole saperne. Difficile capire se l'incremento complessivo sia dovuto ad una lievitazione di"buono" o ad un aumento di"cattivo", come ama distinguere Mario, ma ai fini del risultato messo nero su bianco ieri da Bankitalia cambia poco. A giugno, solo qualche settimana prima che il premier decidesse di lasciare l'incarico, il debito è aumentato di altri 11,2 miliardi rispetto al mese precedente, ...

