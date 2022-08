“Non le hanno insegnato neanche a masticare”, ora la bimba di 9 anni di Napoli maltrattata dai genitori è affidata ai medici (Di giovedì 18 agosto 2022) La vita di Elsa sta iniziando solo adesso, da quando è stata affidata ai medici e al personale sanitario della Comunità ‘La Casa di Matteo’, al Vomero. La piccola ha solo 9 anni, ma questo lasso di tempo dalla sua nascita è stato condizionato da violenti e allucinanti maltrattamenti in famiglia. Una “bambina fantasma”, la cui storia è stata segnalata ai servizi sociali di Napoli che – di fatto – l’hanno salvata. Perché per 9 anni la bimba è stata vittima di violenze. Era costretta a dormire a terra, a mangiare solamente omogeneizzato. Poi il segno di quelle violenze perpetrate sul suo corpo da molto tempo: fratture scomposte a braccia e gambe che non sono mai state curate e si sono saldata in modo sbagliato. Elsa, la bimba maltrattata ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) La vita di Elsa sta iniziando solo adesso, da quando è stataaie al personale sanitario della Comunità ‘La Casa di Matteo’, al Vomero. La piccola ha solo 9, ma questo lasso di tempo dalla sua nascita è stato condizionato da violenti e allucinanti maltrattamenti in famiglia. Una “bambina fantasma”, la cui storia è stata segnalata ai servizi sociali diche – di fatto – l’salvata. Perché per 9laè stata vittima di violenze. Era costretta a dormire a terra, a mangiare solamente omogeneizzato. Poi il segno di quelle violenze perpetrate sul suo corpo da molto tempo: fratture scomposte a braccia e gambe che non sono mai state curate e si sono saldata in modo sbagliato. Elsa, la...

