Nicki Minaj difende Britney e poi fa arrabbiare i fan di Kesha | “Non la conosco”

(Di giovedì 18 agosto 2022) La scorsa settimanaè tornata con l’adorabile Super Freaky Girl ed ha rilasciato diverse interviste per promuovere il pezzo. Durante un’ospitata in radio la rapper ha parlato diSpears ed ha attaccato duramente Kevin Federline, che qualche giorno fa ha cercato di umiliare l’ex moglie. “Ma che razza di pagliaccio devi essere per voler rovinare una donna felice? Questo è un uomo adulto che ha provato a screditare una persona che si è appena sposata e che sta bene nel suo corpo ed è a suo agio. Solo i codardi usano i media contro una persona famosa che un tempo amavano, con cui hanno fatto dei bambini. Lui ha tentato di usare la fama di lei per ferirla. Quello che lui dice non è vero, lei ama quei due bambini più della sua vita. Come ha osato mettere i figli contro la madre? Quando guarderanno indietro, diranno: ...

Matt_Mashupper : Ma non mi cago mai le feste e poi vanno a mettere Katy Perry lady Gaga Nicki Minaj ?? almeno c'è qualcosa di diverso - bigaarianator : RT @ArianaGrande_IT: In diretta, Nicki Minaj ha parlato di una persona cara (probabilmente Ariana Grande) che amava Twitter, ma si è allont… - thenickianastan : @radiodeejay potete mettere super freaky girl di nicki minaj alla radio? ???????? - thenickianastan : @RadioCapital_fm @ArethaFranklin @IAMJHUD potete mettere super freaky girl di nicki minaj alla radio??? ?? - britney_retweet : RT @BSNewsItalia: ??| Nicki Minaj parla di Britney Spears nell’ultimo episodio di Queen Radio: “Ho sentito Britney al telefono un paio di g… -

Ai già noti, si aggiungono inoltre altri performer annunciati nei giorni scorsi, ovvero Marshmello con Khalid; Anitta; J Balvin; Panic At The Disco; Kane Brown esulle note di Super ...Il rapper confida adi non essere in procinto di abbandonare il mondo dell hip hop. Drake smentisce le voci di un imminente addio al mondo della ...at the Disco, Khalid e Mashmello oltre a Nicki Minaj, che sarà premiata con il Video Vanguard Award. I Maneskin, infatti, concorreranno per Best New Artist e… Leggi ...at the Disco, Khalid e Mashmello oltre a Nicki Minaj, che sarà premiata con il Video Vanguard Award. I Maneskin, infatti, concorreranno per Best New Artist e Best New Alternative dopo che nel 2021 si ...