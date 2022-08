Ndombele e Raspadori al Napoli | come gioca Spalletti | l’analisi di Gazzetta

realvarriale : Con gli acquisti ormai definiti di #Ndombele,#Raspadori e #Simeone credo che qualche griglia su @sscnapoli,compresa… - mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - antonio_gaito : Riepilogando: J. Jesus (rinnovo)? Anguissa (14mln)? Olivera (14mln)? Kvara (10mln)? Ostigard (5mln+3 bonus)? Kim (… - vanfran76 : RT @gamonapoli: Quelli che Zerbin, Gaetano, Meret e Ambrosino vanno bene Quelli che con JJ al posto di KK abbiamo giocato meglio. Ringrazi… - DomPepeLiberato : RT @audelss: Raspadori giovedì andrà a Villa Stuart per le visite mediche, per quanto concerne gli arrivi di Navas (ancora da perfezionare)… -

Ore sempre calde per: c'è stato il rilancio di Aurelio De Laurentiis, che arriva a 30 milioni di euro come parte fissa più bonus. E accordo raggiunto col giocatore per un contratto di ...Finalmente, il Napoli ha chiuso il doppio colpo di mercato dopo: ecco le cifre dell'operazione.ma la qualità non difetta a questo Napoli e Luciano ora può essere soddisfatto, anche perché Giacomo Raspadori è un suo pallino. Probabile formazione Napoli con Ndombele e Raspadori. Grafico – ...È il giorno delle visite mediche di Ndombelé con il Napoli. Il centrocampista arriva dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Intanto, ...