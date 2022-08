Meteo, bomba di Mario Giuliacci: "Ecco dove colpirà Diana" (Di giovedì 18 agosto 2022) Nuove previsioni dal sito di Mario Giuliacci: marcata instabilità e fenomeni intensi sono previsti tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto, anche se l'alta pressione risparmierà il weekend. Si tratta di un cambiamento del tempo significativo, soprattutto dopo mesi e mesi di siccità eccezionale. All'origine "una perturbazione atlantica con caratteristiche cicloniche (denominata dal servizio Meteorologico dell'Aeronautica 'Diana')", si legge sul sito. Questa perturbazione, transitando nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali, porterà instabilità soprattutto al Nord. Anche se pure in Emilia-Romagna ci sarà qualche fenomeno tra giovedì 18 e venerdì 19, in particolare rovesci e temporali di forte intensità. Questa instabilità si scontrerà con una massa d'aria calda in risalita dal Nord Africa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Nuove previsioni dal sito di: marcata instabilità e fenomeni intensi sono previsti tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto, anche se l'alta pressione risparmierà il weekend. Si tratta di un cambiamento del tempo significativo, soprattutto dopo mesi e mesi di siccità eccezionale. All'origine "una perturbazione atlantica con caratteristiche cicloniche (denominata dal serviziorologico dell'Aeronautica '')", si legge sul sito. Questa perturbazione, transitando nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali, porterà instabilità soprattutto al Nord. Anche se pure in Emilia-Romagna ci sarà qualche fenomeno tra giovedì 18 e venerdì 19, in particolare rovesci e temporali di forte intensità. Questa instabilità si scontrerà con una massa d'aria calda in risalita dal Nord Africa e ...

