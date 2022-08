Maltempo in Toscana. Tempesta di pioggia e vento su Viareggio | video (Di giovedì 18 agosto 2022) Da ieri sera una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta sul nord e sul centro dell'Italia. Raffiche di vento oltre i 110 km/h sono stati misurati a Firenze, due trombe d'aria si sono abbattute sul Tigullio. Qui siamo a Viareggio dove il vento ed il temporale hanno devastato diversi stabilimenti balneari. Danni e crolli si registrano in diverse regioni del centro e del nord, dalla Toscana al Veneto Leggi su panorama (Di giovedì 18 agosto 2022) Da ieri sera una violenta ondata disi è abbattuta sul nord e sul centro dell'Italia. Raffiche dioltre i 110 km/h sono stati misurati a Firenze, due trombe d'aria si sono abbattute sul Tigullio. Qui siamo adove iled il temporale hanno devastato diversi stabilimenti balneari. Danni e crolli si registrano in diverse regioni del centro e del nord, dallaal Veneto

