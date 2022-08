LIVE Canoa velocità | Europei 2022 in DIRETTA | Carlo Tacchini in Finale A nel C1 1000 maschile! Bene la paracanoa

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Pausa nel programma, si riprende alle 10.30. 09.58! Nella seconda Federico Mancarella è secondo in 43.776 e va inA con l'Ucraina, prima in 43.002 e con la Gran Bretagna, terza in 44.074. Per gli azzurri il secondo (Mancarella) ed il quarto (Volpi) tempo nel complesso. 09.55! Christian Volpi vince la prima batteria in 45.128 e va inA! Con lui l'Austria, seconda in 45.929, e la Serbia, terza in 49.323. 09.52 Si passa ora alla para: nel KL2 200 saranno ai nastri di partenza Christian Volpi e Federico Mancarella. I primi tre di ciascuna delle due serie vanno inA. Nella prima batteria Christian Volpi, nella seconda Federico Mancarella. 09.50 Dall'ultima serie avanza ...