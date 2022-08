Kabul, esplosione in Moschea, 21 vittime (Di giovedì 18 agosto 2022) - Un solo attentatore come ammesso dai complici del Kamikaze. Ha nascosto l'esplosivo nella sua gamba artificiale e poi si è fatto saltare in aria Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 agosto 2022) - Un solo attentatore come ammesso dai complici del Kamikaze. Ha nascosto l'esplosivo nella sua gamba artificiale e poi si è fatto saltare in aria

emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - emergency_ong : ?? #Kabul Aggiornamento: tra le 27 vittime ricevute a ora ci sono anche 3 morti. 'Due pazienti sono arrivati morti,… - LaStampa : Kabul, esplosione in moschea: decine di vittime - libellula58 : Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul: almeno 20 vittime e 40 feriti. Morto anche un bimbo di 7 anni… - oknosureddit : Afghanistan: esplosione in una moschea a Kabul, si temono molte vittime -