(Di giovedì 18 agosto 2022) Una 360°. E’ stata questa la scoperta della Polizia di Stato che ha accertato come un uomo svolgesse ildiin modo completamente irregolare enemmeno possedere unadi guida. L’uomo è stato pizzicato durante un’attività di prevenzione e repressione del fenomeno di abusivismo in ambito ferroviario, molto diffuso ama anche ad esempio presso l’aeroporto di Fiumicino. In tal senso le verifiche delle forze dell’ordine hanno lo scopo di a tutelare i lavoratori regolari che invece seguono le prescrizioni imposte dalla legge, contrastando, per contro, coloro che, affinando costantemente singolari tecniche di approccio verso gli utenti della stazione, offrono loro unirregolare....

CorriereCitta : Il tassista abusivo in servizio a Termini: niente licenza, senza patente né assicurazione e revisione all’auto -

Fanpage.it

Nella fattispecie gli agenti hanno rintracciato unche, proprio nei pressi dell'uscita della stazione ferroviaria, sul marciapiede lato via Marsala, aveva offerto il servizio di taxi ...Denunciato una cui è stata anche sequestrata l'autovettura con ancora a bordo degli ignari turisti americani. Accanto a questo monitoraggio capillare, grazie alla costante e ... La truffa del tassista: adescava i clienti a Roma Termini, ma neanche aveva la patente In via Marsala, accanto a uno degli ingressi della stazione Termini di Roma, un uomo adescava i viaggiatori e offriva loro un servizio taxi ...Un abusivo a 360°. E’ stata questa la scoperta della Polizia di Stato che ha accertato come un uomo svolgesse il servizio di tassista in modo completamente irregolare e senza nemmeno possedere una pat ...