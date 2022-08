Il Salone dell' auto di Ginevra non si fa più | annullato per il quarto anno di fila

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ilmobile diprevisto per il prossimo febbraio non ci sarà. Dopo tre edizioni annullate a causa del Covid anche quella prevista in Svizzera nel 2023 non verrà organizzato. L'evento previsto a Doha in Qatar a novembre 2023, invece, è confermato. Ad annunciarlo in una nota sono gli organizzatori del. Il Geneva International Motor Show (Gims) inizialmente doveva svolgersi in due edizioni dal 14 al 19 febbraio 2023 ae a novembre a Doha in Qatar. L'edizione del Gims si svolgerà solo a Doha. Ilsi legge in una nota, «si svolgerà esclusivamente a Doha, in Qatar, nel 2023. L'evento previsto aa febbraio 2023 non si svolgerà». La decisione, spiega Maurice Turrettini, presidentea ...