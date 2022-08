Il maltempo flagella il Centro-Nord In Toscana trombe d’aria e nubifragi | due morti a Lucca e Carrara

(Di giovedì 18 agosto 2022) Un uomo e una donna sonoina causa del. L’uomo è stato travolto da un albero a Sorbano del Giudice () mentre la donna è stata colpita da un albero al Parco La Malfa a. Forti rovesci e temporali anche su gran parte della Liguria, la Lombardia-meridionale, l’Emilia e la parte più occidentale del Veneto., forte mareggiata emarine In Liguria, tra Lavagna e Chiavari una forte mareggiata emarine hanno depositato detriti sui binari, comprese alcune cabine delle spiagge, danneggiando la linea ferroviaria. La circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, in entrambe le direzioni., raffiche di ...

