Il Giappone sta cercando un modo per fare bere più alcolici ai giovani (Di giovedì 18 agosto 2022) In Giappone il governo è alla ricerca di un modo per far bere più alcolici ai propri cittadini. Essendo a corto di idee, l’Agenzia delle entrate (Nta) nipponica ha indetto un concorso in cui chiunque può presentare una proposta per rivitalizzare l’industria dell’alcol. Si chiama “Sake Viva!” e darà tempo ai giovani tra i 20 e i 39 anni fino al 9 settembre di ideare «modi congrui» per convincere i propri coetanei a bere di più magari sfruttando anche le possibilità del metaverso. Il motivo di questa campagna di sensibilizzazione al contrario è che mai come in questi ultimi anni il gettito fiscale proveniente dalle bevande alcoliche si sta abbassando. Secondo un’indagine del Japan Times, nel 1980 questa industria portava il 5 per cento delle entrate fiscali totali del Pil, scese all’1,7 ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Inil governo è alla ricerca di unper farpiùai propri cittadini. Essendo a corto di idee, l’Agenzia delle entrate (Nta) nipponica ha indetto un concorso in cui chiunque può presentare una proposta per rivitalizzare l’industria dell’alcol. Si chiama “Sake Viva!” e darà tempo aitra i 20 e i 39 anni fino al 9 settembre di ideare «modi congrui» per convincere i propri coetanei adi più magari sfruttando anche le possibilità del metaverso. Il motivo di questa campagna di sensibilizzazione al contrario è che mai come in questi ultimi anni il gettito fiscale proveniente dalle bevande alcoliche si sta abbassando. Secondo un’indagine del Japan Times, nel 1980 questa industria portava il 5 per cento delle entrate fiscali totali del Pil, scese all’1,7 ...

Shampocinisello : Ci lamentiamo dell'italia, ma in Giappone hanno praticamente distrutto con una legge di parte l'intera industria de… - Marinaiopercaso : Detta dal pensionato baby Cottarelli con un giro di parole, facendo riferimento al Giappone, ma in realtà mirava al… - tour_simone : @EnricoLetta @SilviaRoggiani @Marco_Sarra @CaterinaCerroni @RaffaeleLaRegin @ScarpaRachele Basta cazzate… - CiaobyDany : Fucking finally. Ad 8 anni dall'uscita dei videogiochi, in Giappone sta per iniziare la pubblicazione dell'arco ORA… - TKaoruMi : In Giappone, il lavoro di Walter Molino si sta diffondendo insieme ai commenti sul capolavoro di @TomCruise ?? -