Dollaro ai massimi da 3 settimane dopo pubblicazione minute Fed

ROMA – Il Dollaro è salito ai massimi da tre settimane all'indomani della pubblicazione delle minute della riunione della Federal Reserve di luglio, che hanno indicato che i tassi di interesse statunitensi resteranno più alti più a lungo per ridurre l'inflazione. La sterlina è scesa brevemente al di sotto del livello di 1,2 dollari al minimo da tre settimane, grazie al Dollaro più forte, e ha anche sofferto di dati sull'inflazione molto alta pubblicati il giorno prima, che hanno rafforzato i timori sulle prospettive di crescita del Regno Unito. La sterlina è scesa dello 0,3% a 1,2015 dollari, mentre l'euro è sceso dello 0,2% a 1,0157 dollari. Il Dollaro è salito inoltre leggermente sullo yen per essere scambiato a 135,25 unità della divisa nipponica, ...

