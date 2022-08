“Disperati, siamo dovuti scappare”. Il dramma di Myrta Merlino, il terrore sotto i suoi occhi (Di giovedì 18 agosto 2022) Incendio a Pantelleria, vip Disperati davanti alle fiamme. Il fuoco ha iniziato a diffondersi alle 19 e 30 di ieri, mercoledì 17 agosto, sostenuto anche dal forte vento di scirocco. Nel giro di poche ore interi ettari di vegetazione sono andati in fumo e tra i residenti è stata grande la paura di poter vedere perdere le case o restare intrappolati tra le due lingue di fuoco che lambivano la zona. Tra i turisti presenti anche numerosi vip che si sono dati alla fuga. Tra loro anche la popolare conduttrice Myrta Merlino che si trovava sull’isola insieme al compagno Marco Tardelli. La giornalista ha rilasciato a Repubblica una testimonianza drammatica di quanto avvenuto: “Ci siamo sentiti Disperati e impotenti davanti a quelle fiamme”. Poi il racconto di quelle ore in preda al panico ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Incendio a Pantelleria, vipdavanti alle fiamme. Il fuoco ha iniziato a diffondersi alle 19 e 30 di ieri, mercoledì 17 agosto, sostenuto anche dal forte vento di scirocco. Nel giro di poche ore interi ettari di vegetazione sono andati in fumo e tra i residenti è stata grande la paura di poter vedere perdere le case o restare intrappolati tra le due lingue di fuoco che lambivano la zona. Tra i turisti presenti anche numerosi vip che si sono dati alla fuga. Tra loro anche la popolare conduttriceche si trovava sull’isola insieme al compagno Marco Tardelli. La giornalista ha rilasciato a Repubblica una testimonianzatica di quanto avvenuto: “Cisentitie impotenti davanti a quelle fiamme”. Poi il racconto di quelle ore in preda al panico ...

