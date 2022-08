“Costretti a fuggire”. Dramma per Myrta Merlino, l’orrore davanti ai suoi occhi (Di giovedì 18 agosto 2022) Un terribile incendio ha seminato terrore per la meravigliosa isola di Pantelleria (Trapani). La flora e la fauna del posto hanno subito gravi danni. Vegetazione bruciata per chilometri e chilometri, gli animali uccisi e feriti dalle violente fiamme. Un grande Dramma che a cui hanno assistito Myrta Merlino e altri vip che erano lì in vacanza. Nel corso di una intervista rilasciata in queste ore a La Repubblica, la giornalista e conduttrice tv, Myrta Merlino ha raccontato di aver assistito inerme all’incendio, mentre le fiamme distruggeva il magnifico territorio che lei e altri colleghi del mondo dello spettacolo avevano scelto per trascorrere spensierate e magiche giornate estive. Myrta Merlino, il Dramma a Pantelleria Uno dei primi ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 18 agosto 2022) Un terribile incendio ha seminato terrore per la meravigliosa isola di Pantelleria (Trapani). La flora e la fauna del posto hanno subito gravi danni. Vegetazione bruciata per chilometri e chilometri, gli animali uccisi e feriti dalle violente fiamme. Un grandeche a cui hanno assistitoe altri vip che erano lì in vacanza. Nel corso di una intervista rilasciata in queste ore a La Repubblica, la giornalista e conduttrice tv,ha raccontato di aver assistito inerme all’incendio, mentre le fiamme distruggeva il magnifico territorio che lei e altri colleghi del mondo dello spettacolo avevano scelto per trascorrere spensierate e magiche giornate estive., ila Pantelleria Uno dei primi ...

