Colpi proibiti tra Calenda e Di Maio | «Sollievo fisico non stare con lui» «Reciproco | e salutami Renzi»

(Di giovedì 18 agosto 2022) Botta e risposta su Twitter tra Carloe Luigi Di. Il leader di Azione ha attaccato l’ex pentastellato, ora a capo della lista Impegno Civico: «Ildi non dover pensare a Dicome alleato vale da solo il 30 per cento dei collegi di coalizione a cui abbiamo rinunciato», ha scrittosul proprio profilo Twitter, in riferimento al dietrofront dell’ultimo minuto che ha allontanato Azione dal centrosinistra. Poco dopo Diha risposto: «Carlo, il. Continua a spargere odio e rancore, la cosa ti viene bene». Quindi Diha concluso: «Basta lezioni di coerenza. P.S. saluta». August 18, 2022 su Open Leggi anche: Impegno ...

lacittanews : Botta e risposta su Twitter tra Carlo Calenda e Luigi Di Maio. Il leader di Azione ha attaccato l’ex pentastellato,… - MGT6025 : Colpi proibiti tra #Calenda e #DiMaio : «Sollievo fisico non stare con lui». «Reciproco, e salutami Renzi» Fanno… -

Sport Fanpage

... ci sono certodi scena e svolte impreviste ma, come detto sopra, ci sono anche tantissime ... Gran parte del fascino della narrazione è dato proprio dal riuscire a rievocare cultidi un ...Da lì si è incattivito il match con diversida un lato e dall'altro. Al 46', dopo un doppio fallo da parte dell'Espanyol è scattato il presidente De Laurentiis che è andato a ... Rientrano in campo stravolti e feriti, il club non può nascondersi: Il calcio non è boxe Ante Rebic, ieri, è ritornato quel giocatore che all'inizio della scorsa stagione era stato l'uomo in più nello scacchiere di Stefano Pioli. Girata volante da vero numero ...Inchiesta shock del “Times”: da Shakespeare a Whitehead ecco come le università censurano o “sconsigliano” la letteratura ...