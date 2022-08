Canile lager | i carabinieri sequestrano una struttura | denunciato il proprietario

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOtto cani tenuti in condizioni di degrado e sofferenza, in una gabbia piccola e calda tra i loro stessi escrementi. Un vero e proprio “” scoperto e sequestrato a Roccaromana, nell’Alto-Casertano, daiforestali, che hannoildel terreno per il reato di detenzione animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Idella stazione Forestale di Pietramelara sono intervenuti in seguito alla segnalazione da parte del servizio veterinario dell’Asl di Caserta, e una volta sul posto, in un terreno della frazione Statigliano, hanno accertato la presenza, in una gabbia di qualche metro quadrato, di otto cani tipo segugio di diverse varietà, quattro maschi e altrettanti femmine, una con ...