Atletica, Europei Monaco 2022: Jacobs correrà la batteria della 4×100 (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo il successo azzurro nei 100 metri c’è tanta attesa per vedere domani in pista la staffetta 4×100 agli Europei di Monaco 2022 di Atletica leggera. I nostri ragazzi andranno alla ricerca del bis, proprio come avvenuto a Tokyo un anno fa. Nella batteria che si correrà in mattinata non ci saranno Filippo Tortu e Fausto Desalu dopo aver gareggiato oggi nei 200, ma sarà regolarmente al via Marcell Jacobs. Con lui Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo il successo azzurro nei 100 metri c’è tanta attesa per vedere domani in pista la staffettaaglididileggera. I nostri ragazzi andranno alla ricerca del bis, proprio come avvenuto a Tokyo un anno fa. Nellache siin mattinata non ci saranno Filippo Tortu e Fausto Desalu dopo aver gareggiato oggi nei 200, ma sarà regolarmente al via Marcell. Con lui Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. SportFace.

