Allarme in Usa: primo caso di paralisi da poliomelite in 10 anni, non vaccinati a rischio (Di giovedì 18 agosto 2022) «Il primo caso di paralisi da poliomelite negli Stati Uniti in quasi 10 anni in un adulto non vaccinato e la presenza del poliovirus nelle acque reflue rilevata a New York ricordano urgentemente l’importanza della vaccinazione. Le persone che non sono completamente vaccinate contro la poliomielite sono a rischio di infezione e paralisi». È il monito lanciato dai Cdc statunitensi, centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il report fa il punto della situazione polio e sulla risposta di salute pubblica messa in campo. poliomelite, quali sintomi sono emersi La prima spia rossa si accende ufficialmente il 18 luglio, quando il Dipartimento della Salute dello Stato di New York notifica ai Cdc il rilevamento del poliovirus di tipo 2 nei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) «Ildidanegli Stati Uniti in quasi 10in un adulto non vaccinato e la presenza del poliovirus nelle acque reflue rilevata a New York ricordano urgentemente l’importanza della vaccinazione. Le persone che non sono completamente vaccinate contro la poliomielite sono adi infezione e». È il monito lanciato dai Cdc statunitensi, centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il report fa il punto della situazione polio e sulla risposta di salute pubblica messa in campo., quali sintomi sono emersi La prima spia rossa si accende ufficialmente il 18 luglio, quando il Dipartimento della Salute dello Stato di New York notifica ai Cdc il rilevamento del poliovirus di tipo 2 nei ...

