Uomini e donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi (Di mercoledì 17 agosto 2022) La partecipazione a Uomini e donne ha rappresentato per molti l’occasione per trovare l’amore e, in alcuni casi, anche di costruire una famiglia. Anzi, spesso questo è accaduto soprattutto ai più scettici, che avevano deciso di arrivare in studio quasi per gioco. È quello che è successo a Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che stanno insieme dal 2013, anno in cui lui, che era tronista, ha scelto lei che si era presentata per corteggiarlo. Pur non essendosi mai sposati, i due sono poi diventati genitori di due bambini, entrambi fortemente voluti, Brando e Zeno. Già da qualche tempo si era parlato di crisi per una delle coppie più amate tra quelle nate nel dating show, ma poi tutto sembrava essere rientrato. Vi ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 17 agosto 2022) La partecipazione aha rappresentato per molti l’occasione per trovare l’amore e, in alcuni casi, anche di costruire una famiglia. Anzi, spesso questo è accaduto soprattutto ai più scettici, che avevano deciso di arrivare in studio quasi per gioco. È quello che è successo aDel, che stanno insieme dal 2013, anno in cui lui, che era tronista, ha scelto lei che si era presentata per corteggiarlo. Pur non essendosi mai sposati, i duepoi diventati genitori di due bambini, entrambi fortemente voluti, Brando e Zeno. Già da qualche tempo si era parlato diper una delle coppie più amate tra quelle nate nel dating show, ma poi tutto sembrava essere rientrato. Vi ...

ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - DandMan40129198 : @larajuic3 Vedo sempre commenti negativi sugli uomini...forse mi sfugge qualcosa...sulle donne mai niente? - dahramatic : donne che non tuckano uomini con le tette di fuori non binary che non ripagano debiti antesignan? della gender mafia -