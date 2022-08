Torino-Lazio | arbitro | assistenti e var

MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Cremonese-Roma a Massimi: Torino-Lazio sarà diretta da Piccinini. Il b… - dimafab67 : RT @laziolivetv: Designazione arbitrale #TorinoLazio a #Piccinini - vlahovismopuro : @Bresingar_ Hai passato mesi a cercare di portare Milinkovic Savic a Torino e il Lazio twitter ti ha lasciato viver… - dimafab67 : RT @la_mia_lazio: Designazione arbitrale #TorinoLazio a #Piccinini -

, in programma sabato alle ore 18.30, sarà invece arbitrato da Piccinini. Il big match tra Atalanta e Milan è stato invece affidato a ...R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma nel prossimo weekend:Sabato 20/08 H. 18.30 Piccinini Tolfo Capaldo Iv: ...Il calciomercato della Roma ha visto arrivare nella Capitale grandi campioni che hanno alzato il livello della ...L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata ...