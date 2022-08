(Di mercoledì 17 agosto 2022) Matteointervistato da Rainews, ha parlato degli ex compagni di viaggi del Pd,ndoli sul tema delle. 'Io sono uscito dal Pd e non mi riguarda più, ma trovo strana la strategia di ...

Adnkronos : #Elezioni2022, #Renzi attacca #Letta e #Crisanti. - raffaellapaita : Leggo di Conte che attacca sulle conferenze all’estero di Renzi, tutte legittime. Perché non ci spiega la vicenda d… - guiodic : RT @mazzettam: Il buffo e poco capace social media manager di #Renzi attacca il #Pd Non sia mai che 'sti scappati di casa attacchino la de… - florastr : Letta mortifica l’idea stessa di campo largo a favore,invece,di una striminzita copertina di Linus che probabilm è… - eia58 : RT @PillaPaladini: Stefàno lascia il Pd e attacca Letta: “Ha prevalso rivincita contro Renzi, ha scelto usato sicuro della ditta” ?@DarioSt… -

Globalist.it

...abbastanza strana la strategia di chi vorrebbe combattere Salvini e Meloni e poisolo i renziani o ex renziani...sembra proprio che abbiano un problema con noi". Lo ha detto Matteoa ...Matteointervistato da Rainews, ha parlato degli ex compagni di viaggi del Pd, attaccandoli sul tema ... ma trovo strana la strategia di chi vorrebbe combattere Salvini e Meloni e invecei ... Renzi attacca il Pd: “Vogliono aumentare le tasse, molti elettori voteranno noi” Il leader di Italia viva, correrà anche nella circoscrizione toscana per un seggio al senato. Al Pd: "Viene il dubbio che Letta sia il migliore amico della Meloni" ...Renzi: "C'è un sacco di gente che questo Pd non lo vuole votare e voterà noi - aggiunge il leader di IV - Io credo che avremo un risultato molto importante e lo vedo da come ci attaccano, saremo decis ...