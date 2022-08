Per Kate Middleton e il principe William il rientro a scuola dei figli sarà più complicato del previsto (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'8 settembre i principi George e Charlotte inizieranno le lezioni nella loro nuova scuola. Ma per quella data i Cambridge si saranno già trasferiti a Windsor e nell'Adelaide Cottage dovranno fare a meno della tata tuttofare Maria Borrallo… Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'8 settembre i principi George e Charlotte inizieranno le lezioni nella loro nuova. Ma per quella data i Cambridge si saranno già trasferiti a Windsor e nell'Adelaide Cottage dovranno fare a meno della tata tuttofare Maria Borrallo…

