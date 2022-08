Max Allegri dimentica Ambra Angiolini: beccato con una donna misteriosa (Di mercoledì 17 agosto 2022) A quanto pare Massimiliano Allegri ha scordato Ambra Angiolini e nel suo cuore c’è spazio soltanto per la sua nuova fiamma. Scopriamo di chi si tratta Non tutti sapranno che la vita sentimentale di Massimiliano Allegri è stata spesso molto turbolenta. Il Mister non è spesso oggetto soltanto dei quotidiani sportivi, ma anche di numerose riviste di gossip. Le sue vicende amorose, infatti, sono molto interessanti e il buon Massimiliano ha avuto diverse compagne durante la sua vita. Nel 1992, ad esempio, si vocifera che abbia terminato una sua lunga relazione con la compagna Erika a soli due giorni dal loro matrimonio. Pochi anni dopo, inoltre, incontra Gloria Patrizi con la quale convolerà a nozze. Dalla loro unione, poi, è nata sua figlia Valentina e tutti credevano che Max avesse trovato finalmente il proprio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 17 agosto 2022) A quanto pare Massimilianoha scordatoe nel suo cuore c’è spazio soltanto per la sua nuova fiamma. Scopriamo di chi si tratta Non tutti sapranno che la vita sentimentale di Massimilianoè stata spesso molto turbolenta. Il Mister non è spesso oggetto soltanto dei quotidiani sportivi, ma anche di numerose riviste di gossip. Le sue vicende amorose, infatti, sono molto interessanti e il buon Massimiliano ha avuto diverse compagne durante la sua vita. Nel 1992, ad esempio, si vocifera che abbia terminato una sua lunga relazione con la compagna Erika a soli due giorni dal loro matrimonio. Pochi anni dopo, inoltre, incontra Gloria Patrizi con la quale convolerà a nozze. Dalla loro unione, poi, è nata sua figlia Valentina e tutti credevano che Max avesse trovato finalmente il proprio ...

