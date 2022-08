L'italiano Kevin Chiappalone: "Non sono un mercenario, combatto per l'Ucraina" (Di mercoledì 17 agosto 2022) "La Legione Internazionale è integrata all'esercito ucraino. Sto servendo sotto le Forze Armate Ucraine e di conseguenza sono un legittimo combattente ai sensi della Convenzione di Ginevra. Ho sentito che è stata avviata un'indagine nei miei confronti, nella quale qualcuno sostiene che io sia un mercenario. Questa interpretazione è contraria al Diritto Internazionale. Sarebbe uno scandalo essere perseguito sotto queste circostanze che rientrano totalmente nella legalità". sono queste le parole di Kevin Chiappalone per difendersi dalle accuse. Lo studente genovese di 19 anni arruolato in Ucraina e indagato dalla procura di Genova perché ritenuto un mercenario, ha scritto questo messaggio per poi affidarlo a Giulia Schiff, altra italiana combattente in ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 agosto 2022) "La Legione Internazionale è integrata all'esercito ucraino. Sto servendo sotto le Forze Armate Ucraine e di conseguenzaun legittimo combattente ai sensi della Convenzione di Ginevra. Ho sentito che è stata avviata un'indagine nei miei confronti, nella quale qualcuno sostiene che io sia un. Questa interpretazione è contraria al Diritto Internazionale. Sarebbe uno scandalo essere perseguito sotto queste circostanze che rientrano totalmente nella legalità".queste le parole diper difendersi dalle accuse. Lo studente genovese di 19 anni arruolato ine indagato dalla procura di Genova perché ritenuto un, ha scritto questo messaggio per poi affidarlo a Giulia Schiff, altra italiana combattente in ...

