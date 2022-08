Inter, per la difesa spunta il nome di Acerbi, ma dubbi sul prezzo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Acerbi sarebbe un profilo gradito per la difesa dell’Inter, che però non è convinta della spesa: troppi 4 milioni Francesco Acerbi potrebbe rivelarsi la mossa di mercato più comoda e giusta per l’Inter di Marotta e Ausilio in questo momento, dati i conti da far quadrare nel minor tempo possibile. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’innesto del difensore della Lazio sarebbe positivo per diverse ragioni, anche se la cifra chiesta da Lotito appare esagerata: troppi 4 milioni per un calciatore di 34 anni ai margini del progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)sarebbe un profilo gradito per ladell’, che però non è convinta della spesa: troppi 4 milioni Francescopotrebbe rivelarsi la mossa di mercato più comoda e giusta per l’di Marotta e Ausilio in questo momento, dati i conti da far quadrare nel minor tempo possibile. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’innesto del difensore della Lazio sarebbe positivo per diverse ragioni, anche se la cifra chiesta da Lotito appare esagerata: troppi 4 milioni per un calciatore di 34 anni ai margini del progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

