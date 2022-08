«Il direttore di RaiNews24 abbracciato a Salvini è l’ennesimo grave episodio». Cdr e Usigrai sul piede di guerra contro Paolo Petrecca (Di mercoledì 17 agosto 2022) Petrecca con Salvini (Foto Dagospia) Altra tegola in casa Rai, in una campagna elettorale che sembra mettere sempre più alla prova i nervi della tv di Stato. Nella bufera questa volta ci finisce il direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, che si fa fotografare in compagnia di Matteo Salvini durante il tour politico del leader della Lega. Lo scatto – pubblicato da Dagospia – risale al 3 agosto, quando Salvini ha fatto tappa a Cosenza. Al comizio – scrive Giuseppe Candela – Petrecca si sarebbe scapicollato per “una chiacchierata di rito, qualcuno assicura anche su temi Rai, e addirittura una foto insieme per immortalare l’incontro”. Tramite una nota ufficiale, come riporta Repubblica, arriva il chiaro disappunto del ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 agosto 2022)con(Foto Dagospia) Altra tegola in casa Rai, in una campagna elettorale che sembra mettere sempre più alla prova i nervi della tv di Stato. Nella bufera questa volta ci finisce ildi, che si fa fotografare in compagnia di Matteodurante il tour politico del leader della Lega. Lo scatto – pubblicato da Dagospia – risale al 3 agosto, quandoha fatto tappa a Cosenza. Al comizio – scrive Giuseppe Candela –si sarebbe scapicollato per “una chiacchierata di rito, qualcuno assicura anche su temi Rai, e addirittura una foto insieme per immortalare l’in”. Tramite una nota ufficiale, come riporta Repubblica, arriva il chiaro disappunto del ...

vditrapani : La mia idea di Servizio Pubblico prevede che un giornalista della Rai, ancor di più se dirigente, non faccia foto a… - tesacro_ : RT @vditrapani: La mia idea di Servizio Pubblico prevede che un giornalista della Rai, ancor di più se dirigente, non faccia foto abbraccia… - Armarosono : RT @Michele_Anzaldi: Direttore di RaiNews24 con Salvini in foto. Pd, Laganà e USIGRai all'attacco - fabiofabbretti : «Il direttore di RaiNews24 abbracciato a Salvini è l’ennesimo grave episodio». Cdr e Usigrai sul piede di guerra co… - Michele_Anzaldi : Direttore di RaiNews24 con Salvini in foto. Pd, Laganà e USIGRai all'attacco -