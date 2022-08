Dortmund, Haller torna ad allenarsi dopo l’operazione per il tumore: in campo già a gennaio? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sebastian Haller, calciatore del Borussia Dortmund, lavora per tornare presto in campo. L’attaccante è stato operato per un tumore maligno ai testicoli. Il giocatore è tornato ad allenarsi e l’obiettivo è tornare in squadra già ad inizio 2023. La moglie di Haller ha pubblicato una Storia su Instagram, il francese si allena nella sua palestra personale. “Ciao a tutti. Come sapete non posso essere presente oggi. Apprezzo molto il vostro sostegno, non vedo l’ora di giocare davanti a voi e al muro giallo. Mi auguro che la stagione possa cominciare al meglio, io seguirò le partite! Vi auguro il meglio”, le sue parole in un video proiettato sui maxischermi dello stadio durante la presentazione della squadra. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sebastian, calciatore del Borussia, lavora perre presto in. L’attaccante è stato operato per unmaligno ai testicoli. Il giocatore èto ade l’obiettivo ère in squadra già ad inizio 2023. La moglie diha pubblicato una Storia su Instagram, il francese si allena nella sua palestra personale. “Ciao a tutti. Come sapete non posso essere presente oggi. Apprezzo molto il vostro sostegno, non vedo l’ora di giocare davanti a voi e al muro giallo. Mi auguro che la stagione possa cominciare al meglio, io seguirò le partite! Vi auguro il meglio”, le sue parole in un video proiettato sui maxischermi dello stadio durante la presentazione della squadra. L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : L'attaccante #Haller è tornato ad allenarsi: le ultime sul rientro - Gio_Dusi : Non avendo grandi prospettive di prima squadra tra Moukoko, Haller e Modeste, pur con tutte le incertezze dei casi,… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Haller ha ripreso ad allenarsi: il sogno è tornare in campo a inizio 2023 #haller #dortmund - sportmediaset : Haller ha ripreso ad allenarsi: il sogno è tornare in campo a inizio 2023 #haller #dortmund - MartinezOnny : @Alessan94368181 @Ugo2975 @it_inter È poi Dzeko se ha rifiutato la juve a giugno figurati le altre squadre infatti… -