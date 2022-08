Donna saudita condannata a 34 anni: ritwittava messaggi dei dissidenti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una studentessa saudita dell'Università di Leeds, che era tornata a casa nel regno del Golfo per una vacanza, è stata condannata a 34 anni di carcere per avere un account Twitter e per aver seguito e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una studentessadell'Università di Leeds, che era tornata a casa nel regno del Golfo per una vacanza, è stataa 34di carcere per avere un account Twitter e per aver seguito e ...

VerBar83 : ?? #perunpugnoditweet Arabia Saudita, ritwittava dissidenti: donna condannata a 34 anni di carcere… - 501_tot : RT @Agenzia_Ansa: Donna saudita ritwitta i dissidenti, 34 anni di carcere - billythekode : La culla del rinascimento di #MatteoRenzi, gli amici Arabi della NATO. - 4everUkraine1 : RT @CharaCamgirl: Donna saudita condannata a 34 anni di carcere per aver usato Twitter. Questa è la fine che fanno coloro che vivono in sta… - WiliamCarabini : @rulajebreal Grande Giorgia avanti. Rula in Arabia Saudita donna incriminata x alcuni twit a 34 anni di carcere,vai… -