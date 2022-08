Dazn | dopo i disguidi la Lega presenta un esposto ad Agcom per risarcire utenti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Bergamo. “Lahato unall’affinchéprovveda a un ripristino immediato della struttura tecnologica per la fruizione completa dei diritti televisivi da parte degli abbonati – dicono in una nota i deputati dellaDaniele Belotti e Federica Zanella che hanno sottoscritto l’all’-. Le scuse dell’azienda senza un rimborso per i disservizi sono un affronto nei confronti dei cittadini che hanno subito il raddoppio del costo del canone, nonostante il segnale non sia stato potenziato.l’annuncio del raddoppio del costo dell’abbonamento per vedere la Serie A avevamo chiesto di convocare in Commissione alla Camera i massimi dirigenti di. Il 14 luglio il ceo della ...