Crisi energetica: l’inverno che ci aspetta, tra razionamenti e rivolte (2° parte) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago — Questa è la seconda parte dell’articolo sulla Crisi energetica che potete trovare a questo link Dello stesso avviso lo stesso Jason Bordoff, incalzato dal Wallace Wells: “Ci stiamo dirigendo verso un inverno in cui i mercati potrebbero semplicemente non essere più in grado di funzionare come lo strumento con cui determini la domanda e l’offerta. In genere hai un mercato e i prezzi raggiungono un certo livello, ed è così che i mercati allocano l’offerta. Ma se i prezzi salgono a livelli incontrollabili, i mercati non funzioneranno più. Avrai bisogno che i governi intervengano e decidano chi ottiene le scarse forniture di energia: quanto va al riscaldamento delle case, quanto all’industria. Ci sarà un ordine gerarchico di diversi settori, in cui alcuni settori sono considerati più importanti per l’economia di altri. Se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago — Questa è la secondadell’articolo sullache potete trovare a questo link Dello stesso avviso lo stesso Jason Bordoff, incalzato dal Wallace Wells: “Ci stiamo dirigendo verso un inverno in cui i mercati potrebbero semplicemente non essere più in grado di funzionare come lo strumento con cui determini la domanda e l’offerta. In genere hai un mercato e i prezzi raggiungono un certo livello, ed è così che i mercati allocano l’offerta. Ma se i prezzi salgono a livelli incontrollabili, i mercati non funzioneranno più. Avrai bisogno che i governi intervengano e decidano chi ottiene le scarse forniture di energia: quanto va al riscaldamento delle case, quanto all’industria. Ci sarà un ordine gerarchico di diversi settori, in cui alcuni settori sono considerati più importanti per l’economia di altri. Se ...

Avvenire_Nei : Energia. Tra siccità e carenza di gas l'Ue è in piena crisi energetica - ladyonorato : #Orban ha privilegiato gli interessi del proprio Paese nella scelta di non appoggiare militarmente il governo ucrai… - ladyonorato : E nessuno dei partiti in campagna elettorale dice una parola su come pensa di gestire la crisi energetica drammatic… - laureyeli : RT @shaax85: @maelmale I politici non sono la soluzione al problema, ma la causa. Sono i politici ad aver causato la crisi energetica in at… - 1205fiorella : RT @lucianocapone: Con le candidature dei virologi i partiti dimostrano di essere un po’ fuori fase rispetto ai temi che più preoccupano gl… -