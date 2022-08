Cosa sta succedendo in Crimea? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra che le recenti esplosioni nelle basi russe siano state causate da attacchi ucraini: sarebbe una notevole evoluzione della guerra Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra che le recenti esplosioni nelle basi russe siano state causate da attacchi ucraini: sarebbe una notevole evoluzione della guerra

