Caso DAZN, previsto per venerdì un incontro con Lega e AgCom (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo i disservizi riscontrati nel primo weekend di campionato, DAZN dovrà fornire spiegazioni più soddisfacenti alle parti danneggiate. Nonostante l’assenza nei posticipi del lunedì dei problemi di autenticazione che hanno impedito agli abbonati la regolare visione delle partite nei giorni precedenti, filtrano ancora parecchi dubbi sull’affidabilità della piattaforma. Dal canto suo, DAZN sostiene di aver già messo a disposizione tutti i propri tecnici per sistemare in breve il problema, definendolo un semplice Caso eccezionale. La soluzione temporanea per bypassare l’errore è stata quella di fornire ai propri utenti un link diretto per lo streaming di Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo. DAZN Riunione Governo Ciò non ha comunque convinto la Lega Serie A che ha già avvertito l’azienda ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo i disservizi riscontrati nel primo weekend di campionato,dovrà fornire spiegazioni più soddisfacenti alle parti danneggiate. Nonostante l’assenza nei posticipi del lunedì dei problemi di autenticazione che hanno impedito agli abbonati la regolare visione delle partite nei giorni precedenti, filtrano ancora parecchi dubbi sull’affidabilità della piattaforma. Dal canto suo,sostiene di aver già messo a disposizione tutti i propri tecnici per sistemare in breve il problema, definendolo un sempliceeccezionale. La soluzione temporanea per bypassare l’errore è stata quella di fornire ai propri utenti un link diretto per lo streaming di Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo.Riunione Governo Ciò non ha comunque convinto laSerie A che ha già avvertito l’azienda ...

EnricoTurcato : Mi dispiace davvero tanto per i tanti colleghi bravi e preparati, e per tutti i professionisti che lavorano per… - SpazioInter : Caso DAZN, venerdì giornata fondamentale: cosa succederà con Lega e Agcom - - Pradivio : RT @MilanPress_it: Il tavolo è stato voluto dalla sottosegretaria Vezzali per affrontare il caso dei disservizi su #DAZN per la prima giorn… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? E' stato convocato per venerdì prossimo alle 18 il tavolo annunciato dal sottosegretario con delega allo Sport, #Vezzali, pe… - lucaferrara4 : #DAZN leggo che c'è un modulo da compilare e niente fa già ridere così. Per caso c'è anche la donazione dell 8x1000… -