Calciomercato Atalanta | Hateboer e Maehle possono partire

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 agosto 2022), gli orobici aspettano delle offerte per: i due potrebbero uscire entrambi Continua la rivoluzione sulle fasce dell’, iniziata l’anno scorso con la cessione di Gosens e che continua con l’arrivo di Soppy. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si lavora anche per Paulo Azzi, esterno mancino del Modena. in uscita invece ci sarebbero. Per i due l’si aspetta delle offerte ed entrambi potrebbero essere ceduti. L'articolo proviene da Calcio News 24.