Calabria: Bruno Bossio (Pd), 'solidarietà a Ionà, grave minaccia a tutti imprenditori' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "L'ordigno fatto esplodere davanti l'autoconcessionaria Ionà, nell'area industriale del comune di Rende è un atto di inaudita gravità". Lo afferma la deputata del Pd Enza Bruno Bossio. "Le modalità dell'attentato -aggiunge- fanno supporre che ci si trova davanti ad un gesto di intimidazione rivolto verso una delle aziende più qualificate del settore nell' ambito del sistema imprenditoriale del Sud d'Italia. Oltre ad esprimere solidarietà all' imprenditore Ionà confido nell'operato della magistratura e delle Forze dell'Ordine affinché venga fatta piena luce ed assicurato alla giustizia l'autore di questo grave atto". "L'esplosione della notte scorsa -conclude la parlamentare Pd- va intesa non solo come un atto di violenza contro l' azienda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "L'ordigno fatto esplodere davanti l'autoconcessionaria, nell'area industriale del comune di Rende è un atto di inaudita gravità". Lo afferma la deputata del Pd Enza. "Le modalità dell'attentato -aggiunge- fanno supporre che ci si trova davanti ad un gesto di intimidazione rivolto verso una delle aziende più qualificate del settore nell' ambito del sistemaale del Sud d'Italia. Oltre ad esprimereall' imprenditoreconfido nell'operato della magistratura e delle Forze dell'Ordine affinché venga fatta piena luce ed assicurato alla giustizia l'autore di questoatto". "L'esplosione della notte scorsa -conclude la parlamentare Pd- va intesa non solo come un atto di violenza contro l' azienda ...

TV7Benevento : Calabria: Bruno Bossio (Pd), 'solidarietà a Ionà, grave minaccia a tutti imprenditori' - - Lev_AG_1974 : @EnricoLetta @SilviaRoggiani @Marco_Sarra @CaterinaCerroni @RaffaeleLaRegin @ScarpaRachele Il #Calabria Enza Bruno… - isolearan : @MonicaCirinna Pensi un po' che in Calabria avete avuto l'ardire di ripresentare la deputata uscente Bruno Bossio,… - greisotta : @MetaErmal Ermalllll sei stato fantastico a Serra San Bruno?? Grazie per essere venuto in Calabria, hai dato lustro al nostro paese.?????? - PasqualeMotta1 : Elezioni, i candidati Pd in Calabria: Irto al Senato, Stumpo e Bruno Bossio alla Camera. Fuori Viscomi e Guccione… -