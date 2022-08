Airbnb contro le feste | arriva l’algoritmo che capisce se la prenotazione è per un party

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il colosso degli affitti breviha annunciato che impiegherà un algoritmo che analizza le prenotazioni per capire se chi l’ha effettuata vuole organizzare una festa nell’appartamento in affitto. La novità riguarderà inizialmente gli Stati Uniti e il Canada, dopo che nelle scorse settimane è stata testata in Australia. «terrà in conto fattori come lo storico delle recensioni positive (o la loro assenza), da quanto chi prenota è iscritto alla piattaforma, la durata della permanenza, la distanza dalla casa prenotata, se si tratta di un giorno lavorativo o del fine settimana», oltre ad altri elementi, si legge nel comunicato dell’azienda. All’atto pratico, gli utenti segnalati dalnon potranno prenotare «intere case, ma solo stanze private, dove è più probabile che il locatore sia presente». «L’obiettivo è ...

