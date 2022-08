Uomini e Donne, Eugenio Colombo conferma la crisi con Francesca Del Taglia: “È un momento delicato, non c’entrano i tradimenti ma…” (Di martedì 16 agosto 2022) In queste ultime settimane parecchie sono state le voci circa una presunta crisi tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. Il tutto è iniziato in seguito ad alcune indiscrezioni di persone vicine e non alla coppia, che hanno notato che tra i due non c’era più una certa serenità. Numerose le domande su Instagram circa il loro rapporto, alle quali Francesca ha sempre risposto in modo non del tutto chiaro. A fare rumore poi anche una segnalazione arrivata direttamente da Deianira Marzano in cui una follower aveva insinuato che Eugenio avesse un’altra fidanzata e fosse addirittura pronto a prendere una casa nuova. In quel momento ad intervenire era stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, affermando che ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 agosto 2022) In queste ultime settimane parecchie sono state le voci circa una presuntatraDeled. Il tutto è iniziato in seguito ad alcune indiscrezioni di persone vicine e non alla coppia, che hanno notato che tra i due non c’era più una certa serenità. Numerose le domande su Instagram circa il loro rapporto, alle qualiha sempre risposto in modo non del tutto chiaro. A fare rumore poi anche una segnalazione arrivata direttamente da Deianira Marzano in cui una follower aveva insinuato cheavesse un’altra fidanzata e fosse addirittura pronto a prendere una casa nuova. In quelad intervenire era stata proprio l’ex corteggiatrice di, affermando che ...

