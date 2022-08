Spiagge e acqua da sogno | ecco il mare più bello e pulito d’Italia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 agosto 2022) La Puglia raggiunge il primo posto nella classica delpiùin Italia. Al secondo posto si piazza invece la Sardegna. Leggi anche: Vacanze romane, scopriamo la natura alle porte della città La Puglia comanda la classifica La stagione estiva è in corso e anche quest’anno le acque di balneazione (sono oltre 6.000 i km monitorati) vengono controllate e monitorate dal personale delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente. In particolare, si evidenziano i risultati in Puglia (99% di acque eccellenti), Sardegna (97,6%) e Toscana (96%). Ildella puglia è il più. Con il 99% disegnalate come eccellenti dagli specialisti la regione sale sul podio per il secondo anno di fila. “Ogni anno le acque di balneazione vengono ...