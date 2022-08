Sabrina Morelli: ‘Meraviglioso', il singolo uscito a maggio in un circuito radio di oltre 200 emittenti, scala la classifica dei brani indipendenti più apprezzati (Di martedì 16 agosto 2022) (Roma, 12 agosto 2022) - Musica, poesia ed eros delineano la figura dell'artista romana, poetessa, scrittrice e speaker radiofonica su radio Studio 107 Milano Roma, 12 agosto 2022 - Musica, poesia ed eros sono le sfumature che delineano la figura di Sabrina Morelli, poetessa, scrittrice e speaker radiofonica su radio Studio 107 Milano. Dal recente connubio con il Dj Devid Morrison nasce “Meraviglioso” un brano che, come ha spiegato l'artista, vuole essere una dedica intensa all'amore. Il nuovo singolo, uscito a maggio in un circuito radio di oltre 200 emittenti, raggiunge subito ottime posizioni nella classifica dei brani ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) (Roma, 12 agosto 2022) - Musica, poesia ed eros delineano la figura dell'artista romana, poetessa, scrittrice e speakerfonica suStudio 107 Milano Roma, 12 agosto 2022 - Musica, poesia ed eros sono le sfumature che delineano la figura di, poetessa, scrittrice e speakerfonica suStudio 107 Milano. Dal recente connubio con il Dj Devid Morrison nasce “Meraviglioso” un brano che, come ha spiegato l'artista, vuole essere una dedica intensa all'amore. Il nuovoin undi200, raggiunge subito ottime posizioni nelladei...

