Rust | Alec Baldwin ribadisce | Non ho premuto il grilletto

(Di martedì 16 agosto 2022), durante il podcast di Chris Cuomo, ha ribadito di non averildella pistola che ha ucciso Halyna Hutchins sul set diè tornato a parlare dell'incidente mortale avvenuto sul set di, in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. L'occasione è stato un nuovo episodio del podcast The Chris Cuomo Project, di cui online è stato condiviso un video online.ha infatti ricordato la tecnica chiamata "fanning the hammer", che consente il fuoco automatico, sostenendo che sia quanto accaduto sul set di. L'attore ha dichiarato: "Nei vecchi film western si poteva vedere quella tecnica". Se il cane della pistola non è ...

ilgiornale : Smentita la versione dell'attore-regista inerente la tragedia sul set del film Rust. Baldwin aveva dichiarato di no… - scenarieconomic : Omicidio sul set di Rust: Alec Baldwin ha schiacciato il grilletto, secondo la FBI. - infoitcultura : Tragedia sul set di Rust, l’Fbi smentisce Alec Baldwin: «Ha premuto il grilletto» - fabbri333 : RT @ilriformista: L’attore in una intervista aveva negato di aver sparato e ucciso sul set di ‘Rust’ la direttrice della fotografia, ma l’F… - ilriformista : L’attore in una intervista aveva negato di aver sparato e ucciso sul set di ‘Rust’ la direttrice della fotografia,… -

Baldwin è tornato a parlare dell'incidente mortale avvenuto sul set di, in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. L'occasione è stato un nuovo episodio del ...Ora finalmente sappiamo ufficialmente cosa è successo nell'ottobre del 2021 quandoBaldwin ha sparato per errore a un direttore della fotografia sul set del film '': come c'era da aspettarsi le pistole non sparano se una persona non preme il grilletto, e in questo caso ...Alec Baldwin, durante il podcast di Chris Cuomo, ha ribadito di non aver premuto il grilletto della pistola che ha ucciso Halyna Hutchins sul set di Rust. Alec Baldwin è tornato a parlare dell'inciden ...Smentita la versione dell'attore-regista inerente la tragedia sul set del film Rust. Baldwin aveva dichiarato di non aver premuto il grilletto, ma il rapporto balistico lo inchioda ...