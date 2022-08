Restaurazione araba

Leggi su panorama

(Di martedì 16 agosto 2022) Il plebiscito che dà pieni poteri al presidente tunisino Kais Saied è la prova di come siano fallite le aspirazioni democratiche delle «primavere» di 10 anni fa. E anche in Libia, Egitto e Siria a dominare sono il caos politico o i leader assoluti che hanno ritrovato legittimazione. In Tunisia torna l’uomo forte al comando dopo il fallimento della democrazia scaturita dalla primavera. A Tripoli, nel caos, la gente scende in piazza e assalta i palazzi del potere sventolando le vecchie bandiere verdi di Gheddafi. In Egitto Abdel Fattah al-Sisi è ancora più generale al potere del suo predecessore Hosni Mubarak, caduto per la rivolta di piazza. In Siria Bashar al Assad è sopravissuto alla terribile guerra civile che ha distrutto il Paese con buone speranze di venire «riabilitato» nel consesso internazionale. Dalla primaveradi 11 anni fa ben ...