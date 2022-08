Nuovo Concorso ASMEL | bando in arrivo a novembre

(Di martedì 16 agosto 2022) Inun! Secondo gli ultimi aggiornamenti rilasciati dall’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, si sono concluse le prime selezioni indette dai Comuni sottoscrittori dell’Accordo per la formazione dell’elenco di idonei cui attingere per assunzioni destinate a soddisfare sia il fabbisogno ordinario sia le esigenze legate all’attuazione del PNRR. In soli tre mesi, la procedura ha registrato oltre 60 mila candidature ed ha coinvolto oltre 300 Comuni aderenti. Nel comunicato pubblicato il 10 agosto 2022, inoltre, l’informa che, dato il grande interesse manifestato dagli enti locali nei confronti di queste iniziative, verrà indetto unentro il mese di...

Nuovo concorso ASMEL a Novembre 2022 - TiConsiglio In arrivo un nuovo Concorso ASMEL! Secondo gli ultimi aggiornamenti rilasciati dall'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, si sono concluse le prime selezioni ...Nuovi concorsi INAIL per 170 assunzioni di infermieri e medici. I bandi escono il 22 agosto. Ecco tutte le informazioni e cosa sapere ...