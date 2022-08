Milano, arrestati rapinatori in corso Como: gip “Violenze seriali” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Il gip di Milano Guido Salvini ha convalidato i fermi di una coppia, lei 24 anni e lui 23, perché con altri due giovanissimi di cui un presunto minorenne (entrambi solo denunciati) – hanno derubato e colpito – con calci e pugni – due ventenni per portagli via i cellulari. E’ accaduto lo scorso venerdì 12 agosto in corso Como. Una delle vittime è stata colpita con un coccio di bottiglia allo zigomo e ha riportato una lesione di tre giorni, mentre per l’amico – “brutalmente aggredito” – il referto medico parla di sette giorni di prognosi per un trauma al polso destro. A eseguire il fermo è stata la polizia che in piazza XXV Aprile, all’altezza dell’incrocio con corso Garibaldi, ha notato la ragazza che alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi dei due cellulari. Sono state le stesse ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Il gip diGuido Salvini ha convalidato i fermi di una coppia, lei 24 anni e lui 23, perché con altri due giovanissimi di cui un presunto minorenne (entrambi solo denunciati) – hanno derubato e colpito – con calci e pugni – due ventenni per portagli via i cellulari. E’ accaduto lo svenerdì 12 agosto in. Una delle vittime è stata colpita con un coccio di bottiglia allo zigomo e ha riportato una lesione di tre giorni, mentre per l’amico – “brutalmente aggredito” – il referto medico parla di sette giorni di prognosi per un trauma al polso destro. A eseguire il fermo è stata la polizia che in piazza XXV Aprile, all’altezza dell’incrocio conGaribaldi, ha notato la ragazza che alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi dei due cellulari. Sono state le stesse ...

