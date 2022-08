Massimo Boffelli | «La città ora è più aperta e più bella culturalmente»

(Di martedì 16 agosto 2022) L’Eco di Bergamo Incontra. Il direttore generale della Fondazione Donizetti, racconta della sua esperienza giovanile nelle prime radio libere tra gli anni ’70 e ’80, della sua passione per la lettura e per i fumetti ma anche per la Sardegna.

"È con grande soddisfazione che per la prima volta abbiamo proposto questa nuova attività per i più piccoli " sottolinea, direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti " un ...