Manchester United, Neville: «Se CR7 va via si va a fondo» (Di martedì 16 agosto 2022) Manchester United, le parole di Neville sul possibile addio ai Red Devils di Cristiano Ronaldo: «Se va via si va a fondo classifica» Gary Neville, ex calciatore del Manchester United e opinionista per Sky Sport UK, ha commentato il possibile addio di Cristiano Ronaldo, consigliando al club di trattenere CR7. Di seguito le sue parole. «Il problema è che se il Manchester United perde Ronaldo, non avrà più nessuno nella parte del campo in cui si dovrà segnare. Se prendono cattivi giocatori e CR7 se ne va, credo sinceramente che il club finirà la stagione in fondo alla classifica del campionato inglese. Il Manchester United è diventato un cimitero per i giocatori. “Il 75% dei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022), le parole disul possibile addio ai Red Devils di Cristiano Ronaldo: «Se va via si va aclassifica» Gary, ex calciatore dele opinionista per Sky Sport UK, ha commentato il possibile addio di Cristiano Ronaldo, consigliando al club di trattenere CR7. Di seguito le sue parole. «Il problema è che se ilperde Ronaldo, non avrà più nessuno nella parte del campo in cui si dovrà segnare. Se prendono cattivi giocatori e CR7 se ne va, credo sinceramente che il club finirà la stagione inalla classifica del campionato inglese. Ilè diventato un cimitero per i giocatori. “Il 75% dei ...

