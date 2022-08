Manchester City, ufficiale l’arrivo di Sergio Gomez dall’Anderlecht (Di martedì 16 agosto 2022) Nuovo rinforzo per il Manchester City di Pep Guardiola, che ha appena ufficializzato l’arrivo di Sergio Gomez. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il terzino spagnolo classe 2000 si è poi trasferito al Borussia Dortmund, mentre nell’ultima stagione ha collezionato quaranta presenze e sei reti con la maglia dell’Anderlecht. “Sono incredibilmente orgoglioso di essere entrato a far parte del Manchester City, che è la migliore squadra d’Inghilterra e dove ho la possibilità di imparare e crescere sotto la guida del miglior allenatore nel mondo del calcio”. Queste le prime parole del giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Nuovo rinforzo per ildi Pep Guardiola, che ha appena ufficializzatodi. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il terzino spagnolo classe 2000 si è poi trasferito al Borussia Dortmund, mentre nell’ultima stagione ha collezionato quaranta presenze e sei reti con la maglia dell’Anderlecht. “Sono incredibilmente orgoglioso di essere entrato a far parte del, che è la migliore squadra d’Inghilterra e dove ho la possibilità di imparare e crescere sotto la guida del miglior allenatore nel mondo del calcio”. Queste le prime parole del giocatore. SportFace.

