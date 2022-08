M5s, pronto ad esplodere il malcontento contro "padron Conte" (Di martedì 16 agosto 2022) Sotto la cenere della democrazia del web cova la brace dello sContento di tutti quelli che non hanno per niente gradito il listino bloccato del presidente. E vivono le parlamentarie come fossero una presa in giro. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 agosto 2022) Sotto la cenere della democrazia del web cova la brace dello snto di tutti quelli che non hanno per niente gradito il listino bloccato del presidente. E vivono le parlamentarie come fossero una presa in giro.

LuigiAssecasa : RT @Area51cinqueuno: Votate #pd Votate #Cottarelli ...e preparatevi a lacrime e sangue Io sono per la giustizia sociale,per gli ultimi,per… - Massimo22185550 : RT @Area51cinqueuno: Votate #pd Votate #Cottarelli ...e preparatevi a lacrime e sangue Io sono per la giustizia sociale,per gli ultimi,per… - Mark4071087035 : RT @Libero_official: Il quartiere San Paolo di Bari è pronto a votare in massa per #Fdi: nel 2018 scelse il #M5s per il reddito di cittadin… - Lorellastelle : RT @Area51cinqueuno: Votate #pd Votate #Cottarelli ...e preparatevi a lacrime e sangue Io sono per la giustizia sociale,per gli ultimi,per… - Simo07827689 : RT @Area51cinqueuno: Votate #pd Votate #Cottarelli ...e preparatevi a lacrime e sangue Io sono per la giustizia sociale,per gli ultimi,per… -