Luca Lotti fatto fuori dalle liste del Pd Duro attacco a Letta | «Non trovare scuse vigliacche»

«Il segretario del mio partito ha deciso di escludermi dalle liste per le prossime elezioni politiche». Lo scrive su Facebook Luca Lotti. «Mi ha comunicato la sua scelta spiegando che ci sono nomi di calibro superiore al mio. Confesso di non avere ben capito se si riferiva a quelli che fino a pochi mesi fa sputavano veleno contro il Pd e che oggi si ritrovano quasi per magia un posto sicuro nelle nostre liste. Non lo so. Ma così è. Non sarò certo io a fare polemiche: non le ho fatte in questi anni e non comincerò oggi». L'amarezza e la rabbia di Luca Lotti «Ho sempre agito», aggiunge, «per il bene del mio territorio e del mio partito. Non ho condiviso la scelta di tanti amici nel 2019 di uscire dal Pd. E anche grazie a quella decisione (mia e di Lorenzo Guerini) il ...

