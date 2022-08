LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria e Timbretti Gugiu di bronzo nel Sincro misto 10 metri! Tra poco Pellacani e Bertocchi dal metro (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 14.45: l’oro va alla Gran Bretagna con Toulson e Kothari con 300.78, argento per l’Ucraina con 298.59, bronzo all’Italia con 290.28, quarta la Germania con 258.78 14.43: Seconda gara e secondo podio per l’Italia dei Tuffi che chiude al terzo posto con Jodoin di Maria e Timbretti Gugiu la gara del Sincro 10 metri misto 14.42: E’ bronzoOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA!!! Tuffo finale da 68.16 che tiene a distanza i tedeschi. Azzurri terzi con 290.28 14.41: Totale di 212.70 per la Francia. Ora l’Italia 14.40: Buono il ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 14.45: l’oro va alla Gran Bretagna con Toulson e Kothari con 300.78, argento per l’Ucraina con 298.59,all’Italia con 290.28, quarta la Germania con 258.78 14.43: Seconda gara e secondo podio per l’Italia deiche chiude al terzo posto condila gara del10 metri14.42: E’OOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA!!! Tuffo finale da 68.16 che tiene a distanza i tedeschi. Azzurri terzi con 290.28 14.41: Totale di 212.70 per la Francia. Ora l’Italia 14.40: Buono il ...

infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria e Timbretti Gugiu a caccia del podio nel sincro misto 10 metri - RaiNews : Il pomeriggio degli Europei di nuoto #Roma2022 si apre con la finale dei tuffi dalla piattaforma sincro misto. Segu… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 16 agosto in DIRETTA: bronzo Giupponi Dester se la gioca nel decathlon. Bene le azzurre… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani brillano nella qualifica del metro. Alle 14.10 la finale… - 7princ_8 : Fotocopia di ieri pomeriggio! Sito LEN impallato e altri siti tutti su Monaco! È mai possibile che devo usare il VP… -